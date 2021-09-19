Президент США Джо Байден начал сильно кашлять

На его сильный кашель во время выступлений обратили внимание американские журналисты."Здесь нет причин для беспокойства", - заверила их пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и заявила, что для кашля есть множество причин, а Байдена регулярно осматривают врачи.Состояние здоровья пожилого президента США Джо Байдена находится под пристальным вниманием американской прессы.

78-летний политик является самым пожилым президентов в истории страны.

На его сильный кашель во время выступлений обратили внимание американские журналисты."Здесь нет причин для беспокойства", - заверила их пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и заявила, что для кашля есть множество причин, а Байдена регулярно осматривают врачи.Состояние здоровья пожилого президента США Джо Байдена находится под пристальным вниманием американской прессы.

78-летний политик является самым пожилым президентов в истории страны.