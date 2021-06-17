Президенти США і Росії обговорили можливість зрушити мінський процес із мертвої точки - Держдеп

Президент США Джо Байден і російський лідер Володимир Путін в ході зустрічі в Женеві обговорили ситуацію в Україні та можливість зрушити мінський процес з мертвої точки, заявив високопоставлений чиновник адміністрації США під час брифінгу, текст якого поширив Держдеп.

"Вони також говорили сфери, в яких у нас є реальні, чіткі і суттєві розбіжності, починаючи з України, де президент (Байден - ІФ) підтвердив нашу прихильність незалежності, територіальної цілісності, суверенітету України, а також обговорили, чи є передумови для того, щоб, дійсно, зрушити мінський процес з місця", - повідомив чиновник.

Він також додав, що на саміті обговорювалася Білорусь і ситуація з правами людини.

Саміт між президентом США Джо Байденом і російським лідером Володимиром Путіним відбувся 16 червня в Женеві. За матеріалами Інтерфакс - Україна.