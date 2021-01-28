Президентка Молдови оголосила кандидата на посаду прем'єра

Президент Молдови Мая Санду пропонує кандидатуру фінансиста Наталії Гаврилицю на посаду прем'єра, доручає їй сформувати кабінет міністрів.

"Я висуваю кандидатуру Наталії Гаврилиці на посаду прем'єр-міністра Молдови і доручаю їй формування уряду. При цьому я продовжую наполягати на тому, що необхідно нинішній парламент розпустити, щоб надати громадянам право обрати новий склад парламенту", - заявила Санду на брифінгу, передає Інтерфакс- Україна.

Гаврилиця закінчила юридичний факультет у Державному університеті Молдови і Гарвардський інститут державного управління ім. Джона Ф. Кеннеді. Протягом трьох років вона працювала в Лондоні економістом у глобальному Фонді інновацій. Обіймала посаду держсекретаря в Міністерстві освіти, коли Санду обіймала посаду міністра. Була також міністром фінансів в уряді Санду протягом п'яти місяців 2019 року.

Гаврилиця працювала в Oxford Policy Management - міжнародній консалтинговій фірмі у Великій Британії, що займається питаннями розвитку країн із низьким і середнім рівнем доходу (Таджикистану, Індонезії, Нігерії, окупованих палестинських територій). Експерт у сфері реформ публічного управління.

Уряд Молдови пішов у відставку 23 грудня. Колишній прем'єр-міністр Йон Кіку заявив, що тим самим уряд прагне створити умови для розпуску парламенту. Згідно з конституцією, президент має право розпускати парламент тільки в тому разі, якщо парламент двічі протягом 45 днів відхилить запропоновану президентом кандидатуру на посаду прем'єр-міністра.

За матеріалами "День".