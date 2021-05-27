Прикордонники Румунії знайшли у вантажівці з України рекордну кількість контрабандної зброї

Румунські прикордонники зупинили вантажівку, яка їхала з України, для перевірки. В результаті правоохоронці знайшли 2850 одиниць зброї та боєприпасів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Румунії Лючіан Боде, повідомляє HotNews.ro.

Прикордонна поліція в Ісакчі (Тулчі) знайшла 143 ящики зі зброєю. Це були 2850 нових пістолетів з патронами.

Зброя була захована у вантажівці з меблями, якою керував громадянин України.

Голова Міністерства внутрішніх справ Румунії заявив, що це "рекордне захоплення" контрабандної зброї.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України в Харківській області викрила і блокувала діяльність злочинної групи, яка незаконно постачала великі партії товарів військового призначення до Російської Федерації.

Зазначимо, Верховній раді рекомендують ухвалити закон президента Володимира Зеленського про мільйонні штрафи та в'язницю за контрабанду. Йдеться про законопроєкт No5420.

РБК-Україна писало, що на засіданні РНБО на початку квітня вперше прийняли рішення про введення санкцій за причетність до контрабанди. Тоді ввели санкції проти 10 людей.

За матеріалами РБК Україна.