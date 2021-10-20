Прокуратура Грузії висунула Саакашвілі нове звинувачення

Грузинська прокуратура висунула експрезиденту Михайлу Саакашвілі нове звинувачення - у незаконному перетині грузинського кордону під час повернення до країни. Про це повідомляє грузинське видання Sova.

Інформацію про висунення нових звинувачень Саакашвілі повідомив журналістам грузинський прокурор.

"У цій справі проведені слідчі дії та встановлено, що Саакашвілі з в'їздом допоміг Елгуджа Цомая, а потім звинувачення були висунуті тим особам, які допомогли йому з переміщенням та не сповістили про це правоохоронців. Все це підтверджується не тільки показаннями свідків, але й здобутими доказами та відеоматеріалами", - сказав він.

Прокурор зазначив, що також існують показання Елгуджі Цомая та інших свідків.

Сьогодні також стало відомо, що слідство відновило маршрут пересування Саакашвілі Грузією до затримання.

До слова, грузинські лікарі рекомендували госпіталізувати Саакашвілі.

Нагадаємо, прем'єр Грузії порадив "забути про Саакашвілі" на шість років.

Як відомо, Саакашвілі перебуває в одиночній камері. Україна не зверталася до Грузії із запитом про видачу Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі. За матеріалами Главком.