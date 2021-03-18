Псаки: Байден "не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях"

Президент США Джо Байден не жалеет о том, что прямо ответил на вопрос, считает ли он президента РФ Владимира Путина убийцей.

Об этом в четверг, 18 марта, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

"Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - сказала сегодня официальный представитель Белого дома, комментируя слова Джозефа Байдена о Владимире Путине.

Как отметила Псаки в ходе ежедневного брифинга, Байден "не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях".

Она объяснила, что посол США останется в Москве и Вашингтон продолжит поддерживать контакты с российским руководством. При этом, пресс-секретарь отметила, что Байден уже провел разговор с Путиным, в то время как помимо него есть и другие лидеры, с которыми американский президент еще не взаимодействовал.

Поводом для этого заявления стал ответ Владимира Путина на то, что Байден фактически назвал его убийцей. Президент РФ сегодня утром пожелал коллеге из США крепкого здоровья и сказал буквально следующее "кто обзывается - тот сам так называется". Ближе к вечеру Путин предположил, что они с Байденом могли бы провести полноценный разговор.