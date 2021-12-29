Путін анонсував військові навчання в Білорусі на початку 2022 року

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з де-факто очільником Білорусі Олександром Лукашенком анонсував проведення спільних військових навчань на початку 2022 року

За його словами, російсько-білоруські військові навчання мають відбутися в лютому-березні 2022 року на території Білорусі.

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що під час зустрічі Лукашенко сам попросив Путіна проводити більше навчань в Білорусі. На думку де-факто лідера країни, це має піти на користь відносин держав.

"Як ви й пропонували, проведемо на початку року. В лютому або березні. Не знаю, коли вони там вирішать", - заявив Путін.

Зауважимо, напередодні стало відомо, що Лукашенко просить у Путіна 3,5 мільярда доларів кредиту. Водночас у 2022 році Білорусь повинна погасити $3,3 млрд, а у 2023 - $4,7 млрд зовнішніх боргів разом з обслуговуванням.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 км знаходяться 122 тисячі російських військових, на відстані 400 км - 143,5 тисячі. Він запевнив, що вище військове керівництво країни тримає ситуацію на контролі, та нагадав, що ситуація з 2014 року біля кордонів України ніколи не була спокійною.

Водночас розвідка США заявила, буцімто для наступу на Україну РФ може використати 175 тис. військових.

Державний департамент США радить американцям не подорожувати до України. В американському дипломатичному відомстві таку рекомендацію пояснюють загрозою з боку Росії, а також через поширення коронавірусу. У Держдепі також попереджають про можливі складнощі з роботою посольства США у Києві.