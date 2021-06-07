Путін боїться тіснішої інтеграції України, Грузії та Молдови з ЄС - євродепутат

У країнах Східного партнерства відбуваються дуже важливі демократичні процеси, і саме їх президент РФ Путін сприймає як головну загрозу для свого автократичного режиму.

Про це під час віртуального виступу на міжнародному форумі Democracy in Action: Zero Corruption Conference заявив співголова Парламентської асамблеї Східного партнерства Euronest євродепутат Андрюс Кубілюс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чого точно дуже боїться Путін - це тіснішої інтеграції країн Східного партнерства з Євросоюзом. Це той шлях, яким Україна, Грузія і Молдова можуть досягти успіху. Але їхній успіх може перетворитися на справжнє натхнення для народу Білорусі або навіть Росії. На мою думку, саме це президент Путін розуміє як найбільшу загрозу для того автократичного режиму, який він створив у Кремлі", - сказав європейський політик.

За його словами, демократична трансформація, що відбувається у країнах "Тріо асоціації" (Україна, Грузія, Молдова), є викликом для Євросоюзу, оскільки від успіху цього процесу залежить довготривалий мир і стабільність на всьому європейському континенті.

"Ці три країни, попри на всі проблеми, на корупцію, олігархів, впливи Кремля і навіть на війну, - вони досягають доброго прогресу, і зможуть, переконаний, затвердитися як природні демократії. З цієї точки зору вони також грають дуже важливу роль як приклад для інших суспільств - включаючи Білорусь і Росію. Ця частина Європи стикається наразі з викликами та трагедіями. Але історія буде на стороні тих, хто відстоює демократію в "Тріо асоціації", і тих, хто виборює свободу в Білорусі і в Росії", - наголосив Кубілюс.

Як повідомляв Укрінформ, депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс є автором ініціативи "Тріо асоціації" в рамках Східного партнерства ЄС. Вона передбачає, що Євросоюз має надати перспективу глибшої інтеграції тим країнам-партнерам, які мають Угоди про асоціацію з ЄС, поділяють з Євросоюзом спільні цінності та успішно просуваються у демократичному розвитку. Прикладом таких відносин може бути рішення ЄС надати перспективу членства для Західних Балкан, що стало потужним стимулом для розвитку та реформ у країнах регіону.