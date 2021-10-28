Путін доручив Газпрому підвищити обсяги газу у сховищах Європи, ціни почали знижуватися

Президент РФ Володимир Путін доручив Газпрому розпочати закачування газу до своїх газових сховищ у Європі після 8 листопада. Це призвело до зниження цін на газ у Європі, повідомляє РБК.

У середу, 27 жовтня, Путін доручив голові Газпрому Олексію Міллеру підвищувати обсяги газу в Німеччині та Австрії після закінчення закачування газу до російських ПСГ. Протягом 27 жовтня біржові ціни на газ знизилися на 4,3% і сягнули позначки $1028 за тисячу кубометрів газу.

"Олексій Борисович (Міллер, голова Газпрому, - Ред. ) я вас прошу після того, як ви закінчите роботу із закачування в підземні сховища газу в Росії, до 8 листопада, розпочати плавну та планову роботу з підвищення обсягу газу у ваших ПГГ у Європі - в Австрії та Німеччині", - сказав Путін.

Він також підкреслив, що це дасть можливість виконувати контрактні зобов'язання щодо постачання газу до Європи в осінньо-зимовий період і "створить сприятливу ситуацію на енергетичному ринку Європи загалом".

Своєю чергою глава Газпрому визнав, що запаси компанії в ПСГ Європи невисокі. За словами Міллера, наразі обсяг російського газу в європейських підземних сховищах становить менше ніж 190 000 кубометрів газу.

Доручення Путіна може допомогти збільшити постачання газу до Європи, після того, як Газпром закачував невеликі обсяги газу до своїх європейських сховищ, пише Bloomberg.

У вересні в Асоціації газової інфраструктури Європи (GIE) повідомили, що в країнах Європи та Великій Британії газові сховища були заповнені лише на 72%, що, за даними Reuters, стало мінімальним обсягом за останні десять років.

У 2020 році сховища були заповнені на 94%. За даними за десять років, зазвичай до кінця вересня в середньому сховища завантажені на 85%.

У 2021 році найгірша ситуація склалася в Австрії, де резервуари були заповнені лише на 50%. Низькі показники обсягу газу також зафіксували у сховищах Нідерландів (54%), Португалії (58%) та найбільшого споживача російського газу в Європі Німеччини (64%).

30 вересня США закликали Росію заповнювати ПСГ Європи за рахунок транзиту газу через Україну.

13 жовтня Європа розпочала відбір газу з підземних сховищ із мінімальним рівнем запасів. У жовтні "Газпром" другий місяць поспіль не забронював додаткові транзитні потужності України.

21 жовтня президент РФ Путін заявив, що його країна готова збільшити постачання до ЄС через Північний потік-2 після отримання дозволу німецького регулятора.

22 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна запропонувала Росії знижку на постачання природного газу до Європи, щоб збільшити постачання та полегшити енергетичну кризу в регіоні. Україна готова прокачувати додатково 55 млрд кубометрів газу до Європи, понад 40 млрд кубометрів, які Газпром купує згідно з транзитним контрактом.

26 жовтня Bloomberg повідомив, що Росія хоче знизити ціни на природний газ у Європі приблизно на 60% у довгостроковій перспективі, оскільки її тривале зростання знизить попит на постачання Газпрому. За матеріалами LIGA.Бізнес