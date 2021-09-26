Путін готовий зустрітися з Зеленським, але є "камінь спотикання",

Президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але позиція Києва щодо Мінських угод є каменем спотикання для організації такої зустрічі.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмітрій Пєсков, передає "ДС" з посиланням на ТАСС.

"Ну так, президент Російської Федерації, що називається, був готовий вчора. І тут камінь спотикання який? Ми знаходимося в ситуації, коли робота з реалізації мінського комплексу заходів зайшла в глухий кут", - зазначив Пєсков.

Він уточнив, що цей глухий кут пов'язаний тільки з позицією України.

"Україна не хоче виконувати мінські домовленості, Україна хоче мінські домовленості замінити чимось ще, не називаючи це своїми словами", - додав він