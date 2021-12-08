Путін і Байден обговорили можливість наступного контакту, однак про терміни говорити зарано - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін та президент США Джо Байден обговорювали можливість наступного контакту після того, як відбудуться переговори їхніх представників, але часові перспективи майбутнього можливого спілкування лідерів наразі назвати неможливо, заявив речник глави держави Дмитро Пєсков.

"Президенти говорили про те, що після того, як відбудуться контакти ось цих самих представників, потрібно буде поспілкуватися ще раз. Але зараз, на цей момент, відповісти, коли це буде, неможливо", - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, коли можливий наступний контакт двох президентів.

Тим паче, зазначив він, неможливо говорити і про формат спілкування лідерів у майбутньому. "Формат не важливий. Власне, цей формат дає змогу досить відверто розмовляти. І принаймні цей формат президенту Путіну сподобався", - сказав Пєсков.

Переговори Путіна та Байдена напередодні відбувалися в закритому режимі через захищений відеозв'язок. Пєсков раніше розповів, що цю лінію було створено ще за попередніх адміністрацій, але досі її лише тестували в робочому режимі, і глави держав не використовували її.

За словами прес-секретаря президента, завдяки цьому зв'язку лідери можуть "говорити на найвідповідальніші теми, які потребують підвищеного рівня секретності". Він тоді зауважив, що розмова у форматі відеоконференції принципово нічим не відрізняється від очної зустрічі.

Путін і Байден на переговорах у вівторок домовилися доручити своїм представникам "досить оперативно" розпочати обговорення складної, конфронтаційної ситуації - питань стратегічної безпеки на континенті.