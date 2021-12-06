Путін і Байден завтра обговорять ситуацію біля кордонів України

Президенти РФ і США Володимир Путін і Джо Байден проведуть переговори по відеозв'язку 7 грудня. Вони, зокрема, обговорять ситуацію біля кордонів України.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК- Україна, посилаючись на "РИА Новости".

Дата переговорів: 7 грудня 2021 року, формат відеоконференція, ближче до вечора.

Теми: Україна, "просування" НАТО до кордонів РФ, ініціатива президента Росії про гарантії безпеки.

"Зрозуміло, потрібно буде обговорити, яким чином реалізуються ті розуміння, які були досягнуті в Женеві, пробігтися, подивитися, що реалізується в повній мірі, а що вимагає додаткових зусиль", - заявив представник Кремля.

Перші кадри спілкування Путіна та Байдена з'являться у вівторок у районі 18:00. Заяв Путіна за підсумками переговорів із Байденом 7 грудня не планується, буде повідомлення прес-служби Кремля.

Сенатори США закликають Байдена бути чітким і сильним у розмові з Путіним.

Раніше Пентагон підтвердив готовність допомогти Україні захиститися від Росії.