Путін поскаржився Ердогану на застосування "Байрактарів" на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін у розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорив ситуацію в Україні. І поскаржився на застосування турецьких бойових безпілотників "Байрактар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Повідомляється, що Путін заявив про важливість повного дотримання мінського Комплексу заходів 2015 року та інших домовленостей, у тому числі в нормандському форматі.

"Президент Росії звернув увагу на те, що Київ продовжує деструктивну лінію, спрямовану на зрив мінських угод. Про це свідчить провокаційна активність Збройних сил України в зоні конфлікту, включаючи застосування ударних безпілотних апаратів "Байрактар", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні Збройні сили України вперше застосували "Байрактар" у бойових цілях і знищили артилерійське знаряддя бойовиків.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначає, що застосування "Байрактарів" було вимушеним і не порушувало мінські угоди.