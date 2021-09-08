Путін поскаржився голові Євроради на "Кримську платформу"

08 Вересень 2021, 16:07

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з очільником Євроради Шарлем Мішелем згадав "Кримську платформу", а її саміт, що відбувся в Києві 23 серпня, назвав "провокаційним" заходом.

Про це йдеться в повідомленні Кремля 8 вересня.

"Відзначено провокаційний характер затії українського керівництва з проведенням так званого "саміту" "Кримської платформи" при тому, що питання повернення Криму до складу Російської Федерації остаточно закрите ще в березні 2014 року. У зв'язку з цим звернуто увагу на той факт, що Євросоюз продовжує проводити дискримінаційну політику щодо жителів півострова", - сказано в повідомленні.

У Кремлі неодноразово заявляли, що питання територіальної приналежності Криму, який Росія анексувала в 2014 році, закрите для обговорень. У 2014 році ЄС і США запровадили проти Росії санкції за анексію Криму.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що "Україна виведе Росію з Криму", а допоможе в цьому міжнародна майданчик з деокупації півострова - "Кримська платформа".

31 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову заявив, що анексований Крим залишиться у складі Росії. При цьому він переконаний, що українська влада "вже давно це зрозуміла і прийняла".

У відповідь на це в МЗС України заявили, що "питання Криму - відкрите, і буде вирішене тільки після його деокупації".