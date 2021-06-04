Путін про транзит газу через Україну: Ви думаєте, що ми маємо всіх годувати?

Росія, згідно з контрактом, продовжить прокачування газу в Європу через Україну, після запуску "Північного потоку - 2" і завершення дії контракту на транзит можливість завантажувати українську ГТС залишиться, але "потрібна добра воля України". Про це 4 червня під час виступу на засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) заявив президент РФ Володимир Путін. Захід транслювали на YouTube-каналі РБК.

Ведучий сесії на форумі зазначив, що робоча труба, якою здійснюють прокачування газу в Європу, "годує цілі регіони", як приклад він почав озвучувати заяву президента України Володимира Зеленського, який говорив, що після запуску "Північного потоку - 2" РФ може від'єднати країну від постачання газу, через що український бюджет утратить "щонайменше $3 млрд на рік".

Але Путін ведучого перебив: "Ви думаєте, що ми маємо всіх годувати? У нас обов'язок такий - усіх годувати?"

Відповідаючи на запитання про майбутнє транзиту російського газу, Путін зазначив, що Росія могла б прокачувати "значну частину" газу через Україну, "якби були нормальні відносини".

Водночас глава Кремля підкреслив, що газопровід "Північний потік - 2" буде обходитися дешевше, ніж транзит газу через українську ГТС і ще низку країн.

За матеріалами Гордон.