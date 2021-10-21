Путін проти пропозиції Ердогана скасувати право вето в Радбезі ООН

Президент РФ Володимир Путін заявив, що в разі руйнування права вето постійних членів Ради Безпеки ООН ця організація перетвориться просто в дискусійний майданчик, і що він не згоден з думкою президента Туреччини Реджепа Ердогана про реформування Ради безпеки ООН.

"Якщо ми зруйнуємо право вето постійних членів (РБ ООН - ІФ), то Організація Об'єднаних Націй помре цього ж дня. Вона перетвориться в Лігу націй. Це буде просто майданчик для дискусій - "Валдайський клуб No2", - заявив Путін у четвер у рамках засідання міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

За словами Путіна, ООН потребує змін, але "не можна руйнувати основу". "Є п'ятірка постійних членів (РБ ООН), і у них є право вето. У Раді Безпеки представлені і інші держави, але вони не є постійними членами", - сказав Путін.

При цьому він зазначив, що необхідно подумати, як зробити цю організацію більш збалансованою. "Тим більше, і в цьому Ердоган прав, вона народжувалася після Другої світової війни, і був певний розклад сил. Тепер він змінюється", - наголосив Путін.

Путін також сподівається, що зустріч глав країн - постійних членів Ради безпеки ООН буде проведена. За словами президента, обговорення тематики саміту триває. "Ми обговорюємо це і з американськими партнерами, і з нашими китайськими друзями, з французами. Французький президент, до речі, відразу це підтримав. І з Великою Британією. Там є свої ідеї, свої пропозиції, чим наповнити таку зустріч додатково, але сама по собі ідея загалом підтримана. Сподіваюся, умови складуться, ми таку зустріч проведемо", - сказав Путін.

Раніше Ердоган у парламенті Анголи виступив з критикою Ради Безпеки ООН. Доля людства, за його словами, не повинна бути залишена на милість "жменьці" країн, що здобули перемогу у Другій світовій війні, і права інших країн-учасниць у Радбезі повинні бути розширені.

Путін, під час виступу 23 січня 2020 року в Єрусалимі на міжнародному форумі "Зберігаємо пам'ять про Голокост, боремося з антисемітизмом", запропонував організувати зустріч глав держав - постійних членів Ради Безпеки ООН - Росії, КНР, США, Франції і Великої Британії для обговорення найсерйозніших світових проблем. За матеріалами Інтерфакс-Україна.