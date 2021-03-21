Путин с Шойгу отправился на выходные в Сибирь

Президент России Владимир Путин проводит выходные в одном из сибирских регионов в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Так, Владимир Путин и его спутник совершили поездку на вездеходе.

Также, они совершили пешую прогулку по тайге, осмотрев окрестности.

"Президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу совершает пешие прогулки по тайге и катается на вездеходе", - говорится в сообщении.

Сайт Кремля также передает, что Шойгу показал Путину в свою мастерскую, где он изготавливает поделки из древесины.