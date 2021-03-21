Путин с Шойгу отправился на выходные в Сибирь
2021-03-21 15:25
Президент России Владимир Путин проводит выходные в одном из сибирских регионов в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Так, Владимир Путин и его спутник совершили поездку на вездеходе.
Также, они совершили пешую прогулку по тайге, осмотрев окрестности.
"Президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу совершает пешие прогулки по тайге и катается на вездеходе", - говорится в сообщении.
Сайт Кремля также передает, что Шойгу показал Путину в свою мастерскую, где он изготавливает поделки из древесины.