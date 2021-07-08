Путін скасував заборону на польоти чартерів до Єгипту
Президент Російської Федерації Володимир Путін скасував заборону на польоти чартерів до Єгипту. Так, росіяни знову відпочиватимуть на єгипетських курортах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.
Путін, підписавши документ, скасував дію двох документів. Зокрема, про тимчасову заборону повітряних перевезень росіян на територію Єгипту і зняття заборони на регулярні перельоти в Каїр.
Зазначимо, що авіасполучення між РФ і Єгиптом було повністю перервано в листопаді 2015 року після теракту на борту літака, що летів з Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург. Тоді жертвами стали 224 людини. У ФСБ назвали подію терактом.