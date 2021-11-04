Путін та Лукашенко затвердили 28 програм Союзної держави РФ та Білорусі

Президент Росії Владімір Путін та самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко на засіданні вищої держради Союзної держави цих країн затвердили 28 програм.

"Підписую. Я бачу, ваш підпис (Путіна) під декретом стоїть, усіх членів Вищої держради. Якщо ви не проти, підпишу декрет. Але відповідатимемо всі, не лише я", - сказав Лукашенко перед підписанням.

Ці програми стосуються інтеграції валютних систем Росії та Білорусі, створення загального платіжного простору та нових принципів оподаткування. Також Вищою держрадою було схвалено концепцію міграційної політики союзної держави та прийнято оновлену військову доктрину.

"При цьому особливого значення набуває завдання формування на наших зовнішніх кордонах атмосфери стабільності і безпеки. Ми маємо намір спільно протистояти будь-яким спробам втручання у внутрішні справи наших суверенних держав" , - сказав Путін перед засіданням.

Під час зустрічі Путін заявив про готовність відправити білоруського космонавта на МКС, а Лукашенко запропонував створити спільний медіахолдинг.

Про 28 програм практично нічого невідомо. Сторони не розкривали подробиць імплементації.

Росія і Білорусь підписали договір про створення Союзної держави у 1999 році. Документ передбачає тісну інтеграцію двох країн у політичній, економічній, військовій, валютної, культурній та інших сферах.

Через 20 років прем'єр-міністри Росії й Білорусі Дмітрій Мєдвєдєв і Сярєй Румас погодили деталі програми максимальної економічної інтеграції обох країн, що можна розцінювати як крок до створення конфедерації країн.

При цьому Лукашенко максимально ухилявся від наполегливих пропозицій Путіна щодо фактичного приєднання Білорусі до РФ. У публічному просторі Лукашенко дотримувався позиції "росіяни хочуть позбавити нас суверенітету, а ми думали, що вони - наші брати". Однак після чергових сфальсифікованих виборів і придушення масових протестів Лукашенко почав прискорено дрейфувати в бік Кремля. За матеріалами Белта, ZN.UA