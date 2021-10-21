Путін відреагував на приїзд глави Пентагону до Києва

Президент Росії Володимир Путін упевнений, що візит глави Пентагону Ллойда Остіна в Київ - це фактично відкриття дверей для України в НАТО. Про це він заявив під час виступу на міжнародному дискусійному клубі "Валдай".

На думку російського лідера, формальне членство України в Альянсі може не відбутися, проте "військове освоєння території України вже йде". Путін висловив побоювання, що це створює реальну загрозу для Росії.

"Ось приїхав міністр оборони (США в Київ), який по суті відкриває двері Україні в НАТО. По суті, його заяву потрібно і можна саме так трактувати. Ніхто не каже: "Ні"… Це не гарантія безпеки для Росії - це просто розмови на задану тему і, звичайно, нас це турбує", - сказав він.

Путін додав, що знає конституційне положення України щодо баз, але воно не поширюється на навчальні центри. Він вважає, що "під маркою навчальних центрів можна все, що завгодно занести".

Глава РФ заявив, що якщо завтра під Харковом з'являться ракети, це буде проблемою для його країни, оскільки "не Росія туди лізе зі своїми ракетами, їй їх під ніс засовують".

19 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном, який перебував у Києві з робочим візитом. За матеріалами InfoResist