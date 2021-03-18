Путін запропонував Байдену поспілкуватися "в прямому ефірі"

Президент Росії Володимир Путін запропонував президентові США Джо Байдену, який вважає його вбивцею, поспілкуватися онлайн "фактично в прямому ефірі". Зробити це він готовий вже завтра.

Цю пропозицію Путін озвучив в ефірі російського державного телеканалу "Россия 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хочу запропонувати президенту Байдену продовжити наші дискусії, але за умови, що ми це зробимо фактично в прямому ефірі, що називається, онлайн. Але без всяких затримок, а прямо у відкритій, прямій дискусії" - сказав Путін.

Він запропонував не відкладати спілкування "в довгий ящик".

"Я на вихідних хочу з'їздити в тайгу, трошки там відпочити, а так можна було б або завтра, або, скажімо в понеділок. Будь ласка, ми готові в будь-який час, зручний для американської сторони, я ось прямо зараз дам відповідне доручення міністерству закордонних справ", - зазначив Путін.

Президент РФ додав, що бачить серед тем майбутньої розмови двосторонні відносини, "регіональні конфлікти" і пандемію COVID-19.

Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чи вважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.

Путін на слова Байдена відповів так: "Хто обзивається, той так і сам називається".

В Єврокомісії погодилися з Байденом, що Путін - убивця.