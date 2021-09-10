Путін заявив про формування єдиного платіжного простору з Білоруссю

Президент Росії Володимир Путін заявив, що між РФ і Білоруссю планується створення єдиного платіжного простору. Про це Путін сказав на прес - конференції за підсумками переговорів з білоруським колегою Олександром Лукашенком, яку веде телеканал "Росія 24".

"Визначено загальні орієнтири формування в перспективі єдиної грошово - кредитної політики. Здійснення валютного регулювання, інтеграція національних платіжних систем і створення загального платіжного простору в рамках Союзної держави", - сказав Путін.

Також російський президент повідомив, що Москва і Мінськ домовилися про єдину макроекономічну політику і гармонізацію договору купівлі-продажу.

Путін заявив, що Москва і Мінськ погодили всі 28 союзні програми, які націлені на уніфікацію законодавства Росії й Білорусі в різних областях економіки.

За його словами, програми повинні бути схвалені на засіданні ради міністрів Союзної держави, яке відбудеться 10 вересня в Мінську. Після цього програми будуть винесені на затвердження вищої державної ради Союзної держави.

Раніше стало відомо, що невизнаний європейськими країнами керівник республіки Білорусь Олександр Лукашенко планує підписання плану інтеграції з Росією. За словами Лукашенка, "союзні програми" будуть підписані на засіданнях Вищої ради Союзної держави.

Білоруський диктатор також зазначив, що до підписання цих документів уряди двох держав ішли протягом трьох років, однак без "яскравих проривних рухів".

Також диктатор нагадав, що на даний час "союзних програм" існує 28, і їх планується остаточно затвердити перед прийняттям під час зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним 9 вересня.

Слід нагадати, що у липні самопроголошений і невизнаний цивілізованим світом керівних Білорусі Олександр Лукашенко запропонував розробити стратегію інтеграції Білорусі з Росією до 2030 року. Тоді він заявив, що вважає російсько-білоруський союз цінністю, яку необхідно передати майбутнім поколінням. За матеріалами Главком.