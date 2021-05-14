Путін заявив, що Україну повільно, але вірно перетворюють в якийсь антипод Росії

Президент Росії Володимир Путін після подій навколо його кума Віктора Медведчука заявив, що Україну намагаються "перетворити в антипод Росії", а також заявив, що Росія буде "належним чином" реагувати на "загрози".

Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Судячи з усього, і це дуже сумно, Україна повільно, але вірно перетворюють в якийсь антипод Росії, в якусь Антироссію, в якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати новини, що потребують особливої з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки Російської Федерації", - сказав Путін.

За словами президента РФ, в Україні "відбувається абсолютно очевидна зачистка політичного поля".

Путін вважає, що все це є питанням, яке "має завжди перебувати в полі уваги", відзначає агентство.

"І ми своєчасно, належним чином, маючи на увазі ті загрози, які для нас створюються, повинні будемо на це реагувати", - сказав президент РФ.