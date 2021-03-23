Путін зробив щеплення від коронавірусу. Якою вакциною - таємниця

Російський президент Володимир Путін зробив щеплення від коронавірусу. Про це у вівторок повідомив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков.

"Путін прищепився від коронавірусу. Почувається добре", - сказав Пєсков, зазначивши, що в середу у Путіна буде повноцінний робочий день.

Якою вакциною прищепився Путін, в Кремлі свідомо не вказують.

Раніше Пєсков зазначав, що вакцинація Путіна буде проходити без камер, тому журналістам доведеться повірити на слово.