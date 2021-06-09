Радбез ООН підтримав переобрання генсека Гутерріша на другий строк

Рада безпеки ООН підтримала переобрання чинного генсека Антоніу Гутерріша на другий строк. Про це повідомило 8 червня UN News.

Тепер цю пропозицію, ухвалену на закритому засіданні, передадуть на офіційне затвердження Генеральної асамблеї. Гутерріша на цю посаду висунула Португалія як член ООН.

Сам Гутерріш після схвалення його кандидатури заявив, що бути обраним для нього було великою честю, і подякував послам, які працюють у Раді Безпеки, за надану йому довіру.

**

Гутерріш був прем'єр-міністром Португалії з 1995-го до 2002 року, а потім главою агентства ООН у справах біженців із 2005-го до 2015 року.

2017 року він став генсеком ООН, змінивши на цій посаді Пан Гі Муна. Перший строк Гутерріша збігся з президентством Дональда Трампа у США, який ставив під сумнів цінності ООН і погрожував припиненням фінансування (або припиняв його) деяких агентств ООН. Як генеральний секретар Гутерріш був прихильником дій із боротьби зі зміною клімату, вакцини COVID-19 для всіх і цифрової співпраці, зазначає Reuters. За матеріалами Гордон.