Радник Тихановської пояснив, навіщо Лукашенку міграційна криза в ЄС

Інцидент із сотнями мігрантів на кордоні з Польщею є провокацією, організованою Олександром Лукашенком з метою розколоти Європейський Союз та польські еліти.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів радник Світлани Тихановської, політичний діяч та журналіст Франак Вячорка, передає Укрінформ.

Він нагадав, що вранці 8 листопада у бік польського кордону почали стягуватись мігранти, яких супроводжували співробітники білоруських спецслужб.

"Вранці 8 листопада почали стягуватися мігранти у бік польського кордону. Їх супроводжували співробітники лукашенківських спецслужб, прикордонні війська, можливо, спецназ. Біля самого прикордонного переходу їх білоруські військові виштовхнули до лісу, й вони почали вишиковуватись біля колючої огорожі, почали кидати пластикові пляшки, пробувати розрізати цей колючий дріт, який знаходиться на кордоні", - сказав Вячорка.

Польські військові стримували натовп, використовуючи газ. Тим часом серед мігрантів є люди, які схожі на військових. Вони виконували роль провокаторів.

"Польські солдати намагалися якимось чином стримувати, використовувати зокрема газ. Серед мігрантів, було видно, що є військові, явно не мігранти, які приїхали з Близького Сходу, і які були такими провокаторами своєрідними. До вечора ситуація тільки ескалувалася. І ось ті, хто прибув до кордону, почали розтягуватись уздовж. Близько 1-2 км вони розпалили багаття, поставили намети. Є там багато жінок і дітей", - уточнив експерт.

Такі події є провокацією з боку Олександра Лукашенка, переконаний експерт.

"Зрозуміло, що це провокація. Цілеспрямована провокація Лукашенка, щоби помститися Польщі за її активну позицію на підтримку демократичного руху в Білорусі. Також це спроба якимось чином розколоти Європейський Союз, польські еліти, бо "ось вони говорять про права людини, а ось мігрантам вони не допомагають", - пояснив політичний діяч.

Лукашенко має понести відповідальність за акти порушення прав людини, упевнений радник Тихановської.

"Я думаю, що все-таки Лукашенко має нести відповідальність. Це конкретна операція, все, що відбувається в останні півтора роки в Білорусі, - воно робиться руками Лукашенка, його пособників, усієї банди, яка проводить терор. В останній рік вони проводили терор проти власного населення, а зараз вони почали тероризувати Польщу, Литву, Україну. Якщо цю владу не зупинити, вона просто йтиме далі й далі, бо відчуває повну безкарність", - підсумував Вячорка.

Як повідомлялося, міграційна криза на кордоні Білорусі з Литвою, Польщею і Латвією триває з серпня. Три країни звинувачують Білорусь у спеціально створеному міграційному тиску у рамках ворожих гібридних дій проти них як країн ЄС.

За сприяння мінського режиму 8 листопада біля кордону з Польщею зібралося близько 3-4 тисяч мігрантів, які хочуть нелегально потрапити до країни з території Білорусі.

Зі свого боку, литовський парламент ухвалив пропозицію уряду Литви запровадити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.