Речник Пентагону закликав Росію пояснити мету накопичення сил на кордоні з Україною

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив у вівторок, що мета дій Росії, яка накопичує війська поблизу українського кодону, лишається незрозумілою. Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" з питань національної безпеки Джефф Селдін.

Як відзначає Селдін, Кірбі заявив, що США дуже уважно стежать за пересуванням російських військ вздовж кордонів України а також у Криму. Кірбі назвав дії Росії такими, що викликають занепокоєння.

"Ми закликаємо Росію заявити про свої наміри щодо низки сил вздовж кордону, - наводить слова Кірбі Селдін. - Ми продовжуємо закликати до дотримання режиму припинення вогню, до яких закликали Мінські угоди... та до зниження температури напруги".

Селдін також повідомляє, що Кірбі не став коментувати слова президента України Володимира Зеленського про те, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Відповідну думку Зеленський озвучив у телефонній розмові із генеральним секретарем НАТО.

"Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО - це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ", - заявив президент України.

Як повідомляла Українська служба "Голосу Америки", у відповідь на прохання "Голосу Америки" прокоментувати слова українського президента, офіційний представник НАТО наголосив на твердості підтримки альянсом суверенітету і територіальної цілісності України.

У даному коментарі немає прямої відповіді на слова українського президента про ПДЧ, але там підтверджене неодноразово проголошене право вступу України в альянс.

"НАТО у питанні членства має політику відкритих дверей і союзники дотримуються свого рішення ухваленого на Бухарестському саміті 2008 року", - сказано у відповіді.

Дмитрій Пєсков, речник російського президента Володимира Путіна, заявив, що на думку Москви вступ України в НАТО "ускладнить ситуацію".

За матеріалами https://ukrainian.voanews.com/