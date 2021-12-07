Речник Путіна закликав не чекати прориву від переговорів з Байденом

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не варто чекати на якийсь прорив від "робочої" розмови президентів США та Росії у вівторок у форматі відеозв'язку. Про це він сказав російським ЗМІ 7 грудня.

"Не потрібно чекати жодних проривів від цієї розмови. Це робоча розмова, яка здійснюється у дуже складний період", - сказав Пєсков.

Він заявив, що за останні дні є "дуже багато емоційних заяв" довкола цієї розмови.

"Росія ніколи ні на кого не збиралася нападати. Але ми маємо свої занепокоєння, маємо свої червоні лінії", - сказав представник Кремля.

Віни також додав: "Не сумніваюся, що наш президент буде готовий донести своє занепокоєння американському колегі, вислухати занепокоєння американського колеги і дати йому відповідні роз'яснення".

Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін 7 грудня проведуть розмову - на тлі зростання напруженості через нарощування російських військ на українському кордоні, майбутнє НАТО в регіоні й вимоги безпеки Росії.

Розмова, яка відбудеться у режимі відеоконференції, буде другою зустріччю віч-на-віч між двома лідерами після того, як Байден став президентом у січні.

У Білому домі напередодні повідомили, що після розмови з Путіним президент США Джо Байден потелефонує президентові України Володимиру Зеленському. Ввечері 6 грудня Зеленський розмовляв із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони "узгодили позиції", написав у твітері голова держави.

Віртуальна зустріч відбудеться на тлі зростання міжнародного занепокоєння щодо намірів Москви - представники НАТО і західних військових і розвідувальних служб вказують на значне нарощування російських військ поблизу українського кордону.

Вашингтон і Київ стверджують, що Москва зібрала десятки тисяч військовослужбовців разом із танками та артилерією на заході Росії та може планувати масштабну агресію вже в січні.

Reuters цитує неназваного чиновника адміністрації США, який сказав, що Байден планує наголосити на занепокоєнні Вашингтона щодо російської військової діяльності і нагадати про американську підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Звичайно, [на порядку денному] будуть двосторонні відносини, які залишаються в досить жалюгідному стані", - заявив 6 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков.

Перед відеоконференцією з Путіним Байден провів телефонну розмову з лідерами союзників США Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини, йдеться в заяві Білого дому.

За повідомленням, лідери підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликали Росію до деескалації напруженості в регіоні.

2 грудня Байден заявив, що працює над кількома рішеннями, щоб Путіну було "дуже, дуже важко" здійснити військову ескалацію проти України. За матеріалами Радіо Свобода