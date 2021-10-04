Регулятор ЄС схвалив щеплення третьою дозою вакцини Pfizer

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) ухвалило позитивне рішення про застосування третьої дози вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech через шість місяців після другої дози. Відповідну заяву опубліковано на сайті ЕМА.

"Комітет ЕМА з лікарських засобів для людей (CHMP) оцінив дані щодо Comirnaty, що свідчать про підвищення рівня антитіл, коли бустерну дозу вводять приблизно через 6 місяців після другої дози у людей від 18 до 55 років. На підставі цих даних Комітет дійшов висновку, що прийом додаткових доз можна розглядати щонайменше через 6 місяців після другої дози для людей віком від 18 років", - йдеться у заяві.

Наразі комітет також оцінює дані щодо бустерної дози вакцини Spikevax (Moderna) і повідомить результати, коли оцінка буде завершена.

"Комітет дійшов висновку, що додаткову дозу вакцини проти Covid-19 Comirnaty (BioNTech/Pfizer) та Spikevax (Moderna) можна вводити людям із сильно ослабленою імунною системою, принаймні через 28 днів після другої дози", - зазначається у заяві.

До слова, раніше генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус закликав країни ввести на два місяці мораторій на щеплення проти коронавірусу третіми, "бустерними" дозами.

Тедрос закликав такі країни ділитися тим, що можна використовувати для третіх доз з іншими країнами, щоб вони могли охопити більшу кількість людей щепленнями. Він зазначив, що розчарований тим, як багаті держави жертвують препарати країнам, де ще не завершили вакцинувати основними дозами. За матеріалами Zaxid.net