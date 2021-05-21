Республіканці подали в Конгрес США законопроєкт про санкції проти компанії - оператора "Північного потоку - 2"

Сенатори-республіканці 20 травня подали на розгляд Конгресу США законопроєкт, який пропонує ввести санкції проти всіх організацій, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік - 2" після того, як адміністрація президента США Джо Байдена їх скасувала. Про це повідомило The Hill 20 травня.

Документ відновить санкції проти компанії - оператора газопроводу та її генерального директора Матіаса Варніга. Обмеження поширяться і на субпідрядників будь-якої організації, яка працює з "Північним потоком - 2", підкреслило видання.

Один з авторів документа, сенатор від штату Північна Дакота Кевін Крамер заявив, що адміністрація Байдена ризикує послабити глобальні позиції США, погоджуючись із "помилковою стратегією Німеччини, яка дасть президенту Росії Володимирові Путіну контроль над союзниками у Європі".

Політик заявив, що "трубопровід Путіна потрібно зупинити". Він закликав колег приєднатися до цієї ініціативи.

Про те, що адміністрація Байдена поки не вводитиме санкцій щодо Nord Stream 2 AG, повідомило 18 травня видання Axios. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас 19 травня це підтвердив.

Голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес засудив зупинення санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік - 2".

Адміністрація Байдена виступала рішуче проти будівництва "Північного потоку - 2".

За матеріалами Гордон.