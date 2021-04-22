РФ объявила об отводе войск с Южного и Западного округа

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу и командующим войсками вернуть войска к местам постоянной дислокации, передает РИА Новости.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал Шойгу.

22 апреля он прибыл на учения в оккупированный Крым, в них принимают участие 10 тысяч российских военных.

Перед учениями Россия ограничила полеты над Крымом с 20 по 24 апреля, а также сообщала о планах приостановить проход иностранных военных судов в нескольких районах Черного моря. МИД Украины из-за этого обвинил Россию в закрытии Керченского пролива и нарушении международных обязательств, Госдепартамент США назвал эти ограничения эскалацией ситуации.

Наращивать число войск на границе с Украиной и в Крыму Россия начала в конце марта на фоне сообщений об обострении конфликта на Донбассе.

Украинские власти оценивали численность российских вооруженных сил рядом с границей стран в 80 тысяч человек.

Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Джо Байден и Владимир Зеленский призывали Россию отвести войска от границы Украины, министры иностранных дел стран "большой семерки" призывали Москву "прекратить провокации".

Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что стягивание российских военных на запад связано с учениями стран НАТО в Восточной Европе. В Кремле сообщали, что перемещение войск по своей территории "не должно никого волновать".