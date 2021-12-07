Росія готова мобілізувати проти України 100 батальйонних тактичних груп, - Нуланд

Сполучені Штати вважають, що Росія готова рушити проти України практично всі наземні війська на захід від Уралу. Зокрема, Росія вже розмістила близько 100 тисяч військових навколо східних і північних кордонів України і з півдня через Крим.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє РБК- Україна з посиланням на свідчення Нуланд в Конгресі США.

"Росія активізувала планування можливих подальших військових дій в Україні. Росія розмістила близько 100 тисяч військових навколо східних і північних кордонів України і з півдня через Кримський півострів", - заявила вона.

При цьому вона додала, що військові та розвідувальні служби Росії продовжують розвивати потенціал для рішучих дій проти України на початку 2022 року.

"Сили, які передбачається розгорнути, якщо їх повністю мобілізувати, будуть вдвічі мало того, що ми бачили минулої весни, в тому числі приблизно 100 батальйонних тактичних груп, або практично всі боєготові наземні сили РФ, що базуються на захід від Уралу", - заявила Нуланд.