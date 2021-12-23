Росія може забезпечити мирне Різдво - Столтенберг

Єнс Столтенберг закликав Володимира Путіна відвести російські війська від кордону з Україною.

Він готовий говорити з Москвою про додаткові гарантії безпеки, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

НАТО закликало президента Росії Володимира Путіна використати майбутні свята для відведення своїх збройних сил від українського кордону. Росія має можливість забезпечити мирне та ненапружене Різдво для всіх, заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг в інтерв’ю dpa. Для цього країна повинна зменшити напруженість і вивести свої війська.

За словами генсека НАТО, зараз Росія зібрала біля України близько десятків тисяч солдатів. "Це велике військове нарощування, і немає жодних ознак того, що цей марш зупиниться або сповільниться", - сказав він.

"Є невизначеність щодо російських намірів"

Норвежець залишив відкритим питання, чи підозрює він, що переміщення військ було насамперед спробою Росії вимагати поступок від НАТО з питань безпеки. "Є невизначеність щодо намірів Росії", - сказав він. Столтенберг зазначив, що Росія вже застосовувала насильство проти України під час анексії Криму

Столтенберг заявив про готовність до переговорів з огляду на вимоги Кремля щодо додаткових гарантій безпеки від НАТО, але заперечив ідею, що НАТО, наприклад, може не прийняти у свої лави Україну.

«Ми готові сісти і поговорити з Росією в Раді НАТО-Росія. Проте ми не підемо на компроміси щодо основних принципів», – сказав він dpa. «Ми не можемо поставити під сумнів право НАТО захищати та боронити всіх союзників, а також основний принцип, згідно з яким кожна нація має право обирати свій власний шлях».

Йдеться також про повагу до суверенітету менших націй. «Ця ідея про те, що така велика держава, як Росія, може вирішувати, що можуть, а що не можуть робити менші сусіди, знову вводить це поняття сфер впливу. Це абсолютно суперечить всьому, що забезпечувало мир і стабільність у Європі після закінчення холодної війни».

На запитання, чи може НАТО відреагувати на напружену ситуацію з безпекою розширенням присутності військ у зоні східного альянсу, Столтенберг відреагував ухильно. "Ми будемо постійно перевіряти, чи потрібно нам далі коригувати присутність військ", - сказав він. Він хотів бути обережним із спекуляціями, оскільки це може призвести до подальшої напруги.

Столтенберг: «Немає безпосередньої загрози» для НАТО

Норвежець не згадав про те, що військові вже вжили заходів для кращої підготовки до можливих загроз проти східних союзників. Наприклад, головнокомандувач НАТО Тод Д. Волтерс нещодавно скоротив так званий період «передислокації» для сил швидкого реагування VJTF. Це означає, що наразі солдати мають бути готові до перекидання в кризовий район протягом п’яти днів. Раніше цей термін становив сім днів.

Столтенберг сказав: «Ми не бачимо безпосередньої загрози проти союзників по НАТО».