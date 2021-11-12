Росія направила десантників на навчання до Білорусі

Російських десантників відправили на північний захід Білорусі для проведення навчань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Міноборони РФ.

"12 листопада в рамках раптової перевірки бойової готовності Повітряно- десантних військ підрозділ російських десантників виконає практичне десантування на незнайомому майданчику приземлення на території Гродненської області Республіки Білорусь", - заявило військове відомство.

Там також уточнили, що у спільних тактичних навчаннях візьмуть участь підрозділи білоруських ЗС. Для забезпечення десантування задіяно літаки Іл- 76 ВКС Росії.

Стверджується, що після десантування і відпрацювання спільних завдань російські десантники повернуться в пункт постійної дислокації на території РФ.

Ці навчання проходять на тлі загострення міграційної кризи на кордоні Білорусі з країнами ЄС, Польщею, Литвою та Латвією. Зокрема, 8 листопада велика група мігрантів з території Білорусі здійснила спробу силового перетину кордону з Польщею.

У середу і четвер стратегічні ракетоносці Ту-160 ВКС Росії й російські бомбардувальники Ту-22М3 вели патрулювання по периметру кордонів Білорусі з ЄС та Україною.