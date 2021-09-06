Росія нарощує ядерний потенціал - Столтенберг виступив із заявою

НАТО має зберігати трансатлантичну єдність для збереження стратегічної стабільності та продовження політики контролю над озброєнням, із роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення та для подолання викликів у цій сфері, які виходять, зокрема, з агресивної поведінки Росії.

Як повідомляє Укрінформ, про це під час віртуального виступу на щорічній конференції НАТО з контролю над озброєнням, із роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Згаданий захід відбувся у столиці Данії - Копенгагені.

Повний текст виступу Єнса Столтенберга оприлюднений на сайті Північноатлантичного Альянсу.

"Ми маємо тримати очі відкритими на виклики, що постають перед нами. Росія продовжує ігнорувати та порушувати правила. Вона підриває ключові угоди. Росія також модернізує спроможності подвійного призначення та ядерні спроможності, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети. Її гіперзвуковий планеруючий носій вже готовий до дії. Вона (Росія - ред.) випробувала нові балістичні ракети повітряного базування, а також крилаті ракети із ядерною енергетичною установкою", - сказав Генеральний секретар НАТО.

Серед інших викликів у сфері контролю над ядерною зброєю він назвав швидке нарощування ядерного арсеналу Китаю, збільшення ним кількості наявних ядерних боєголовок та вдосконалення систем їхньої доставки. Крім того, за словами керівника НАТО, Китай наразі будує велику кількість шахтних пускових установок, що може значно посилити ядерні спроможності цієї країни.

Є також інші міжнародні гравці, що розгортають ядерну зброю та створюють розвинуті ракетні системи, поширюють небезпечні технології. Як приклад Столтенберг навів Північну Корею та Іран, які відверто ігнорують або порушують глобальні правила.

"Все це відбувається без жодних обмежень або стримування, за умови повної нестачі прозорості... Тож світ швидко перетворюється на більш непередбачуваний, більш конкурентний та більш небезпечний. НАТО адаптується до цього мінливого світу", - додав керівник Альянсу.

Як повідомляв Укрінформ, під час Брюссельського (2021 року) саміту НАТО союзники по Альянсу виступили за подальше зміцнення системи міжнародного контролю над ядерною зброєю. Вони привітали продовження дії нового договору START (Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь між США та Росією), що має розглядатися не як завершення, але як початок нових зусиль зі зміцнення міжнародного режиму контролю над ядерною зброєю.

3 лютого поточного року США і Росія, за кілька днів до завершення дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (новий START), домовилися про продовження цієї угоди до 5 лютого 2026 року.