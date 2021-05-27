Росія не дозволила літаку Austrian Airlines прибути в обліт Білорусі

Російська сторона не видала дозвіл австрійській авіакомпанії Austrian Airlines на прибуття літака з Відня до Москви в четвер за альтернативним маршрутом, який проходить не через простір Білорусі. Про це ТАСС повідомив представник австрійського авіаперевізника, пише УНН.

Раніше Austrian Airlines призупинила польоти над повітряним простором Білорусі до подальшого повідомлення на підставі рекомендації Агентства авіаційної безпеки ЄС (EASA). За словами джерела, необхідно скоригувати маршрут польоту з Відня до Москви, який має бути ухвалений владою.

"Російська влада не дала нам цей дозвіл. У результаті Austrian Airlines була змушена скасувати сьогоднішній рейс з Відня до Москви", - повідомили в Austrian Airlines.

Лідери ЄС 24 травня погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Белавіа" до свого авіапростору і аеропортів.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Україна також зупинила авіасполучення з Білоруссю - з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

27 травня керівники міністерств закордонних справ країн ЄС збираються в Португалії для обговорення реалізації економічних санкцій проти Білорусі.

Як зазначив глава дипломатії Жозеп Боррель, санкції ЄС проти Білорусі можуть торкнутися експорту калію і транзиту газу.

Мінськ 23 травня підняв в повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися.

Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс. За матеріалами УНН.