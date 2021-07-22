Росія подала проти України позов до ЄСПЛ: звинуватила в катастрофі лайнера MH17

Росія, яка нещодавно відмовилася виконувати вимогу Європейського суду з прав людини щодо легалізації одностатевих шлюбів, вимагає від ЄСПЛ зобов'язати Україну дати воду в Крим і дозволити російські телеканали.

Про це повідомили на сайті Генпрокуратури РФ.

Режим Володимира Путіна звинувачує Україну в порушенні Конвенції про права людини і зокрема: у загибелі мирного населення, незаконному позбавленні волі та жорстокому поводженні з людьми, зокрема на Майдані, в Одесі та Донбасі; у загибелі людей, заподіянні шкоди здоров'ю та знищенні майна під час обстрілу суміжної російської території; у придушенні свободи слова і переслідуванні інакомислячих, включно із політиками і журналістами; у дискримінації російськомовного населення і витісненні російської мови; у дискримінації російських компаній і підприємців; у позбавленні жителів тимчасово окупованих територій можливості брати участь у виборах; у водній блокаді Криму; у нападах на російські дипломатичні, консульські та інші представництва; в аварії лайнеру MH17 Malaysia airlines внаслідок того, що Україна не закрила повітряний простір над зоною бойових дій.

Це стало першою в історії міждержавною скаргою РФ в Європейському суді з прав людини.

Нагадаємо, раніше цього року Уряд Нідерландів подав позов проти Росії до ЄСПЛ через авіакатастрофу лайнера рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Крім того, Україна також подала на Росію до Європейського суду з прав людини, звинувативши її в політичних вбивствах опозиціонерів.

За матеріалами УНІАН.