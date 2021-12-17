Росія "розчарована" сигналами США щодо пропозицій по "гарантіях безпеки"

У МЗС РФ заявили, що "вкрай розчаровані" сигналами США та НАТО у відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки", які включають в себе вимогу відмовити Україні у вступі до Альянсу

Про це у п'ятницю, 17 грудня, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляє ТАСС.

"Сигнали з Вашингтона та Брюсселя нас вкрай розчаровують", - сказав Рябков і додав, що США та НАТО спілкуються з РФ лише в публічній площині.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США бачили пропозиції Росії, проте не стануть вести консультації з питань безпеки в Європі при відсутності партнерів з Євросоюзу.

У п'ятницю МЗС Росії оприлюднило проєкти угод із вимогами до НАТО і США щодо надання "гарантій безпеки", які передбачають, зокрема, відмову від розширення Альянсу на схід, у тому числі від прийняття до його складу України.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.

Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.

Заступник голови МЗС Росії пригрозив НАТО "військовою відповіддю" в разі ігнорування вимоги РФ про гарантії безпеки.

PРФ передала США вимоги щодо гарантій безпеки.

За матеріалами Еспресо TV.