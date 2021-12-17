Росія "розчарована" сигналами США щодо пропозицій по "гарантіях безпеки"
У МЗС РФ заявили, що "вкрай розчаровані" сигналами США та НАТО у відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки", які включають в себе вимогу відмовити Україні у вступі до Альянсу
Про це у п'ятницю, 17 грудня, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляє ТАСС.
"Сигнали з Вашингтона та Брюсселя нас вкрай розчаровують", - сказав Рябков і додав, що США та НАТО спілкуються з РФ лише в публічній площині.
Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США бачили пропозиції Росії, проте не стануть вести консультації з питань безпеки в Європі при відсутності партнерів з Євросоюзу.
У п'ятницю МЗС Росії оприлюднило проєкти угод із вимогами до НАТО і США щодо надання "гарантій безпеки", які передбачають, зокрема, відмову від розширення Альянсу на схід, у тому числі від прийняття до його складу України.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
- Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.
- Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.
- Заступник голови МЗС Росії пригрозив НАТО "військовою відповіддю" в разі ігнорування вимоги РФ про гарантії безпеки.
- PРФ передала США вимоги щодо гарантій безпеки.
За матеріалами Еспресо TV.