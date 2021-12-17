Росія "розчарована" сигналами США щодо пропозицій по "гарантіях безпеки"

2021-12-17 18:34

У МЗС РФ заявили, що "вкрай розчаровані" сигналами США та НАТО у відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки", які включають в себе вимогу відмовити Україні у вступі до Альянсу

Про це у п'ятницю, 17 грудня, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляє ТАСС.

"Сигнали з Вашингтона та Брюсселя нас вкрай розчаровують", - сказав Рябков і додав, що США та НАТО спілкуються з РФ лише в публічній площині.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США бачили пропозиції Росії, проте не стануть вести консультації з питань безпеки в Європі при відсутності партнерів з Євросоюзу.

У п'ятницю МЗС Росії оприлюднило проєкти угод із вимогами до НАТО і США щодо надання "гарантій безпеки", які передбачають, зокрема, відмову від розширення Альянсу на схід, у тому числі від прийняття до його складу України.

За матеріалами Еспресо TV.

 

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