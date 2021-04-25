Росія склала список "недружніх" держав, для яких буде введено ряд заборон

Про це офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова розповіла в ефірі телеканалу "Росія-1".

У список внесли США. Про інші країни поки не говорять. Відзначають, що вони будуть оприлюднені, коли розпорядження уряду РФ буде опубліковано.

"А хто ж ці самі недружні держави? Список зараз формується <...> Як ми розуміємо, вся історія почалася з чергового витка недружніх дій США <...> Як ви розумієте і як я можу це підтвердити, природно, в списку фігурують США", - сказала Захарова.

Також, згідно із указом російського президента Володимира Путіна, держави, які потрапили в список, не зможуть наймати росіян для роботи в диппредставництві.

Захарова підкреслила, що указ президента РФ - відповідна міра на ворожі дії інших країн.