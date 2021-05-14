Росія склала список "недружніх країн": без України

До списку іноземних держав, які скоюють недружні дії стосовно до Російської Федерації від 13 травня, внесли лише Чехію та Сполучені Штати

Відповідний документ опублікували на офіційному порталі правової інформації Росії.

Список "недружніх держав" встановлює граничну кількість громадян РФ, яких дипвідомства ворожих країн можуть брати на роботу.

В документі зазначається, що посольству Чехії дозволили взяти на роботу 19 людей, які перебувають у Росії. Водночас посольству США заборонено укладати трудові договори з фізичними особами на території РФ.

Створити відповідний документ щодо "недружніх" країн уряду в кінці квітня доручив президент Росії Володимир Путін. Він обмежив дипмісії таких країн у можливості наймати співробітників з Росії. Це сталося на тлі дипломатичного конфлікту між Росією і Чехією.

Нагадаємо, 8 травня прем'єр-міністр Чеської Республіки Андрій Бабіш, який бере участь в неформальному саміті президентів і прем'єрів країн ЄС в Португалії, звернувся до європейських лідерів із закликом вислати щонайменше по одному дипломату РФ Пізніше в уряді Чехії заявили, що вимагатимуть від РФ щонайменше $48 млн в якості компенсації за вибухи на складах боєприпасів у 2014 році, в яких звинувачують спецслужби РФ. За матеріалами Еспресо TV.