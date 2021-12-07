Росія становить загрозу цінностям та інтересам Британії, - глава штабу оборони

Начальник штабу оборони Британії Тоні Радакін назвав Росію загрозою британським цінностям і національним інтересам. Він також відзначив Китай, який, за його словами, кидає виклик нормам поведінки у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Standard.

"Поведінка Росії становлять загрозу нашим цінностям та інтересам", - цитує видання британського адмірала.

За його словами, після закінчення холодної війни світ став складнішим і небезпечнішим. При цьому Росія з Китаєм стали основними джерелами занепокоєння. Радакін додав, що останні роки Пекін кидає виклик міжнародним нормам поведінки, включаючи свободу навігації і агресивну антизахідну дипломатію.

Нагадаємо, раніше лідери Великобританії, США, Франції, Німеччини та Італії обговорили у телефонній розмові агресію проти України.

Зазначимо, Міністр оборони України Олексій Резніков закликав Британію, США і Канаду направити своїх військових інструкторів ближче до російського кордону.