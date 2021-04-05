Росія відправляє в напрямку України важкі вогнеметні системи "Буратино" - німецький журналіст

У російському Воронежі зафіксовано транспортування у напрямку України важких вогнеметних систем ТОС-1 "Буратино".

Як передає Укрінформ, відповідні фото розмістив у понеділок на своїй сторінці у Твіттері німецький журналіст-розслідувач Юліан Рьопке.

"Вороніж сьогодні. Путінський режим відправляє свою найстрашнішу конвенційну зброю у напрямку України", - йдеться у дописі.

Також опубліковано фото, на яких зображено транспортування ТОС-1 "Буратино" - російської важкої вогнеметної система залпового вогню калібру 220-мм на базі танка Т-72, яка веде вогонь запалювальними та термобаричними боєприпасами.

В іншому дописі журналіст-розслідувач поширив фотографії перекидання бронетехніки зі складу дислокованої у Дагестані 136-ї мотострілецької бригади до тимчасово окупованого Криму. "Особливо БТР-82А бригади є сучасним та смертоносним озброєнням для швидкого вторгнення в Україну", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, російські важкі вогнеметні системи ТОС-1 "Буратино" раніше вже фіксувалися на тимчасово окупованій території сходу України. Про використання Росією забороненої запалювальної зброї делегація України також інформувала держави-учасниці ОБСЄ.