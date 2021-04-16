Росія ввела санкції проти восьми американських чиновників

РФ внесла до "чорного списку" вісім американських високопоставлених чиновників у відповідь на введення американських санкцій.

Відповідний список опублікований на сайті МЗС Росії.

До нього увійшли: генеральний прокурор США Меррік Гарланд; директор Федерального бюро в'язниць США Майкл Карвахаль; міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас; радник президента США з внутрішньої політики, колишня постійний представник при ООН і помічник з національної безпеки Сьюзан Райс; директор ФБР Крістофер Рей; директор Національної розвідки США Евріл Хейнс; колишній помічник президента США з національної безпеки і постійний представник при ООН Джон Болтон; колишній директор ЦРУ Роберт Вулсі.

Санкції передбачають безстрокову заборону на в'їзд в Росію.

У повідомленні МЗС РФ наголошується, що вирішили відійти від звичайної практики не "підсвічувати" російські санкції "беручи до уваги безпрецедентний характер спровокованих Вашингтоном ускладнень в російсько- американських відносинах".

15 квітня Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Росії. Під санкції потрапили 16 фізичних та 16 юридичних осіб, задіяних у спробах уряду Росії вплинути на президентські вибори в США 2020 року, на чолі з першим заступником керівника Адміністрації президента РФ Олексієм Громовим. Також обмеження торкнуться шести російських технологічних компаній, які надають підтримку російським спецслужбам.

Ще п'ять фізичних і три юридичні особи потрапили під санкції через окупацію Криму Росією.

З Вашингтону вишлють десять російських дипломатів. За матеріалами LB.ua