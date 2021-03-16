Росія з українськими агентами організувала кампанію проти Джо Байдена під час президентських виборів - доповідь

Влада Росії з санкції Путіна організувала кампанію проти Джо Байдена під час президентських виборів у США 2020 року.

Про це йдеться в опублікованому звіті Американського розвідувального співтовариства про втручання у вибори президента США в 2020 році.

Розвідники виявили, що кампанії з дискредитації велися проти обох кандидатів у президенти. Так, Іран проводив "різнобічну таємну кампанію впливу" на вибори, яка була спрямована на те, щоб підірвати підтримку Дональда Трампа, який ввів санкції проти країни.

А Росія вела дискредитаційну кампанію проти Джо Байдена, при чому на відміну від втручання у вибори 2016 року, Кремль обійшовся без кібератак. У кампанії з очорнення Байдена росіяни діяли руками своїх агентів - українських політиків. Крім того, РФ проводила "операції впливу", спрямовані на підрив суспільної довіри до виборчого процесу, з надання підтримки Дональду Трампу і загострення соціально-політичних розбіжностей у США. Як вважають автори доповіді, ці дії санкціонував безпосередньо президент Росії Володимир Путін.

За даними розвідки, в вибори також втручалися інші країни - зокрема, Куба, Венесуела, проте їх вплив був мінімальним. Слідів втручання Китаю розвідка не виявила; автори доповіді вважають, що в Пекіні вирішили відмовитися від цього через негативні наслідки у разі, якщо б це втручання було розкрито.