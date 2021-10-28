Росія залякує адвокатів родичів жертв трагедії МН17 - ЗМІ

У Нідерландах адвокатів родичів загиблих рейсу МН17 намагаються залякати.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на RTL Nieuws, правоохоронці підозрюють Росію і вже запропонували адвокатам захист.

"Адвокатів родичів загиблих рейсу МН17 залякують. Національний координатор з безпеки та боротьби з тероризмом (NCTV) припускає, що це робиться Росією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за адвокатами родичів загиблих рейсу МН17 стежили. Зокрема, після судових засідань адвокати родичів бачили підозрілих людей біля своїх помешкань.

Загалом нідерландських правоохоронців повідомили про чотири інциденти.

Як повідомляв Укрінформ, чергове засідання суду у справі МН17 відбудеться 1 листопада.

У нідерландському судовому комплексі "Схіпхол" у листопаді розпочнеться 10-ий блок слухань у справі про катастрофу літака рейсу МН17.

Згідно з попереднім графіком, слухання проходитимуть 1-2, 8-9, 15-17 листопада.

Стежити за процесом можна буде за допомогою прямої трансляції.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно - ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17. За матеріалами Укрінформ.