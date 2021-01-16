Росіянам заборонили зустрічати Навального в аеропорту

Прокуратура Москви попередила про відповідальність осіб, які закликають до участі в неузгодженій масовій акції в аеропорту "Внуково" 17 січня, куди з Німеччини повертається опозиціонер Олексій Навальний, повідомляє УНН.

"У мережі Інтернет, в тому числі в соціальних мережах, розміщена інформація із закликом до участі 17 січня 2021 року в публічному заході в аеропорту Внуково.

Зазначений захід з органами виконавчої влади міста Москви в установленому законом порядку не погоджено.

15 січня 2021 року в цілях недопущення можливих порушень закону при проведенні публічних заходів п'ятнадцяти особам, що закликають до участі в публічному заході, винесені застереження про неприпустимість порушення закону", - повідомили в прокуратурі, нагадавши, що, як організація неузгодженого публічного заходу, так і участь в ньому, тягнуть за собою встановлену законодавством Російської Федерації відповідальність.

Раніше, адміністрація аеропорту "Внуково" заборонила журналістам проведення зйомок повернення Навального, пославшись на карантинні заходи у зв'язку з коронавірусом.

Нагадаємо, 13 січня Олексій Навальний оголосив, що повернеться в Росію з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння "Новачком". За словами Навального, він прилетить 17 січня рейсом "Перемоги", який повинен приземлитися у Внуково.

Пізніше ФСВП заявила, що "вчиніть дії із затримання" Навального до рішення суду про заміну йому умовного терміну на реальний у справі "Ів Роше". Відомство попросило призначити політику реальний термін 11 січня, заявивши, що він не виконує обов'язки умовно засудженого і ухиляється від контролю інспекції.