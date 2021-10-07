Російські хакери намагаються зламати урядові мережі США та Європи - CNN

Російські хакери, відповідальні за злам постачальника урядового програмного забезпечення SolarWinds, намагаються проникнути в урядові мережі США і Європи.

Як повідомляє CNN, про це виданню повідомили аналітики з кібербезпеки, які відстежують діяльність російських хакерів.

Зокрема Чарльз Кармакал, старший віцепрезидент і технічний директор компанії з кібербезпеки Mandiant, заявив, що російська група зламала кілька технологічних компаній, про що раніше не повідомлялося. За його словами, при цьому хакери використовували нові інструменти і методи в деяких своїх операціях у цьому році.

"Група скомпрометувала кілька державних структур, організацій, що займаються політичними й зовнішньополітичними питаннями, а також постачальників технологій, які забезпечують прямий або непрямий доступ до кінцевих цільових організацій у Північній Америці та в Європі", - зазначив Кармакал.

При цьому він відмовився назвати, які саме постачальники технологій постраждали через кібератаки. Також аналітик не уточнив, доступ до яких даних змогли отримати хакери.

Офіційний представник уряду США, ознайомлений із питанням, повідомив CNN, що федеральні агентства відстежують останні дії російських хакерів.

"Це питання підіймалося на нещодавніх засіданнях Ради національної безпеки", - сказав чиновник на умовах анонімності.

Раніше зазначена група російських хакерів використала підроблене програмне забезпечення, створене федеральним підрядником SolarWinds, для зламу мереж щонайменше дев'яти агентств США, про що стало відомо в грудні 2020 року. Протягом кількох місяців діяльність російських хакерів у мережах електронної пошти державних установ залишалася непоміченою

13 грудня 2020 року стало відомо, що хакери, яких пов’язують із російськими спецслужбами, організували масштабну кібератаку, яка мала за мету отримати доступ до інформації урядових агентств США.

18 грудня 2020 року агентство з ядерної зброї та Національне агентство з ядерної безпеки США стали об'єктами атаки хакерів, пов'язаних з Росією.

За наявними даними, у межах шпигунської кампанії, яка тривала протягом кількох місяців, хакери змогли зламати комп’ютерні мережі Міністерства фінансів, Національного управління з телекомунікацій і інформації та інших держустанов, а також американської компанії з кібербезпеки FireEye, яка має як державні, так і комерційні контракти.

Об'єднана кіберкоординаційна група США 17 грудня 2020-го наказала вимикати урядові комп'ютери, на яких встановлено вразливе програмне забезпечення від компанії Solar Winds.

Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) при Раді національної безпеки і оборони попередив про високий рівень кіберзагрози на тлі атаки на державні установи США, здійсненої хакерами, яких пов’язують із російськими спецслужбами.

15 квітня США запровадили санкції проти Росії через втручання у вибори та кібератаки.

За матеріалами suspilne.media