Російській делегації у ПАРЄ заборонили вільно пересуватися Страсбургом - Гончаренко

Російська делегація братиме участь в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи онлайн. Про це 23 вересня повідомив в Telegram народний депутат від "Європейської солідарності", член делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

За його словами, росіянам заборонили вільно пересуватися Страсбургом, - тільки з готелю в будівлю ПАРЄ.

"Причина - росіяни не зробили щеплення визнаними в Європі вакцинами [проти коронавірусу]. Повторюється ситуація з літньою сесією ПАРЄ, коли російська делегація теж не приїхала через умови під час приїзду до Страсбурга бути тільки на засіданнях Асамблеї", - написав Гончаренко.

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін, коментуючи в Telegram рішення ПАРЄ, закликав відмовитися від участі в осінній сесії.

"Російській делегації на сесії ПАРЄ заборонили вільне переміщення Страсбургом у зв'язку з тим, що ЄС не визнає вакцинації російським препаратом "Супутник V". Це несправедливе рішення передусім щодо наших громадян. Вони обрали своїх депутатів, які представляють їхні інтереси, інтереси країни", - написав Володін.

Осіння сесія ПАРЄ відбудеться з 27-го до 30 вересня в гібридному форматі, про це повідомив сайт Парламентської асамблеї.

Попередня сесія ПАРЄ відбулася 21-24 червня, її також проводили у змішаному форматі.

Вакцину "Супутник V" (реєстраційне найменування - "Гам-КОВІД-Вак") зареєстрували в Росії 11 серпня 2020 року. Президент Росії Володимир Путін стверджував, що вона ефективна, формує стійкий імунітет і пройшла всі перевірки. За даними Російського фонду прямих інвестицій, станом на 23 серпня цього року препарат "Супутник V" схвалили для використання в 69 країнах.

Вакцину "Супутник V" критикувала наукова спільнота, оскільки її зареєстрували до проходження третьої фази клінічних випробувань. У Росії заявляли про 95-відсоткову ефективність. У журналі The Lancet було опубліковано інформацію про ефективність на рівні 91,6%.

15 вересня Всесвітня організація охорони здоров'я зупинила сертифікацію російської вакцини проти COVID-19 "Супутник V". За матеріалами Гордон.