Російський суд визнав усі організації Навального "екстремістськими"

Московський міський суд 9 червня виніс рішення визнати "Фонд боротьби з корупцією" (ФБК), заснований опозиціонером Олексієм Навальним, "екстремістською організацією".

Про це повідомляє ТАСС.

Рішення суду стосується не тільки ФБК, а й інших організацій опозиціонера - "Фонду захисту прав громадян" і громадського руху "Штаби Навального".

"Рішенням Московського міського суду задоволено адміністративну позовну заяву прокуратури міста Москви до некомерційної організації "Фонд боротьби з корупцією", некомерційної організації "Фонд захисту прав громадян", громадському руху "Штаби Навального", - сказано в рішенні суду.

Адвокат ФБК Валерія Ветошкіна заявила, що протягом 10 судок докладе всіх зусиль для оскарження рішення суду. Тим часом суд постановив припинити діяльність організацій Навального негайно. Ряд російських Telegram-каналів повідомляє, що майно ФБК буде заарештовано і продано з аукціону.

"Та яка різниця, як ми називаємося? ФБК - не ФБК. Штаби - не Штаби. Ми не Назва, не папірець і не Офіс. Ми - група людей, які об'єднують і організовують тих громадян Росії, хто проти корупції, за чесні суди та рівність всіх перед законом. Таких - мільйони. Ви - такі. Поки ви є, і ми нікуди не дінемося. Зараз все зрозуміємо. Розібратися. Змінюватися. Еволюціонувавши. Пристосовуватися. Але від своїх цілей і ідей не відступимо. Це наша країна та іншої у нас немає" - прокоментував рішення суду сам Навальний у своєму Facebook.

Нагадаємо, наприкінці березня російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз перебуває в СІЗО, оголосив голодування. Він пояснив це відмовою допускати до нього цивільних лікарів на тлі погіршення стану здоров'я

23 квітня Навальний припинив голодування через рекомендацію лікарів. За матеріалами Слово і діло.