Ryanair оновила заяву про захоплення літака в Білорусі.

Авіакомпанія Ryanair опублікувала у Twitter 24 травня оновлену заяву про захоплення її літака в Білорусі. У ній компанія назвала це актом авіаційного піратства.

"Ryanair засуджує незаконні дії білоруської влади, які пере скерували вчора (23 травня) рейс Ryanair FR4978 до Мінська, це було актом авіаційного піратства", - пояснили в компанії.

Ryanair додала, що зараз це питання вивчають агентства з безпеки Євросоюзу і НАТО, тому авіакомпанія не може дати докладних коментарів.

У першій заяві у Twiter Ryanair повідомила, що білоруські диспетчери повідомили екіпаж рейсу про потенційну загрозу безпеці на борту. Екіпажу дали інструкції пере скерувати літак до Мінська.

У Ryanair додали, що літак здійснив безпечне приземлення. Пасажирів вивели назовні. Після цього розпочали огляд салону. Після того, як нічого не знайшли, представники білоруських служб покинули салон. Літаку з пасажирами та екіпажем вдалося покинути Мінськ приблизно після 19.00. За матеріалами Гордон.